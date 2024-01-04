Forbes: украинцам следует укрепить броню танков Abrams перед применением
«Неясно, что Украина делает со своим 31 танком Abrams, но ясно, что ей следует делать: усиливать их броню, чтобы противостоять атакам российских начинённых взрывчаткой FPV-дронов», — пишет журнал.
По мнению автора статьи Дэвида Акса, теперь такие дроны представляют едва ли не большую опасность для танков, чем мины. В этой связи бортовая броня американского Abrams «представляет собой проблему» — по бокам машины стоит «устаревшая броня», пишет издание со ссылкой на Габриэля Сильвейру, который занимается исследованием работы танков в украинском конфликте.
Вместе с этим с момента прибытия на Украину танков Abrams они нигде не были замечены, отмечает журнал.
Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.