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Forbes: украинцам следует укрепить броню танков Abrams перед применением

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Украинским военным перед применением поставленных из США танков Abrams следует значительно укрепить их броню, пишет Forbes.

«Неясно, что Украина делает со своим 31 танком Abrams, но ясно, что ей следует делать: усиливать их броню, чтобы противостоять атакам российских начинённых взрывчаткой FPV-дронов», — пишет журнал.

По мнению автора статьи Дэвида Акса, теперь такие дроны представляют едва ли не большую опасность для танков, чем мины. В этой связи бортовая броня американского Abrams «представляет собой проблему» — по бокам машины стоит «устаревшая броня», пишет издание со ссылкой на Габриэля Сильвейру, который занимается исследованием работы танков в украинском конфликте.

Вместе с этим с момента прибытия на Украину танков Abrams они нигде не были замечены, отмечает журнал.

Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.

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