Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не может победить из-за отсутствия вооружения
По его словам, победить можно тогда, когда у тебя есть оружие и ракеты.
«А если ты бегаешь с томагавками, луками и стрелами, то как ты можешь победить?» — сказал Соскин.
Кроме того, он отметил, что Запад использует миллионы украинцев как пушечное мясо.
Ранее в MWM заявили, что потери на Украине могут подорвать репутацию западной бронетехники.
Также в The Telegraph отметили, что Запад может предать Украину из-за успехов России.