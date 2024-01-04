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Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не может победить из-за отсутствия вооружения

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Бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил в эфире своего видеоблога, что Украина не может победить из-за отсутствия вооружения.

По его словам, победить можно тогда, когда у тебя есть оружие и ракеты.

«А если ты бегаешь с томагавками, луками и стрелами, то как ты можешь победить?» — сказал Соскин.

Кроме того, он отметил, что Запад использует миллионы украинцев как пушечное мясо. 

Ранее в MWM заявили, что потери на Украине могут подорвать репутацию западной бронетехники.

Также в The Telegraph отметили, что Запад может предать Украину из-за успехов России.

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