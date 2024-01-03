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Кирби: Белый дом не видит готовности России к переговорам по поводу Украины

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США не видят свидетельств того, что Россия и её президент Владимир Путин намереваются вести переговоры о судьбе Украины, сообщил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Американский чиновник сослался на «сообщения СМИ» о том, что «мистер Путин готов к переговорам».

«Он точно не ведёт себя так, как человек, готовый к переговорам», — утверждал Кирби.

«Именно поэтому» конгресс США должен одобрить финансирование новых поставок оружия для Украины, добавил он.

На недавней встрече с военными в госпитале им. Вишневского, которая состоялась 1 января, Владимир Путин сообщил, что Россия желает завершить конфликт на Украине, но на своих условиях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.

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