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WSJ: Украина не сможет вернуться в границы 2014 года в ближайшем будущем

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Украина даже в случае продолжения поддержки со стороны Запада не сможет вернуть территории, потерянные с 2014 года. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.

Автор отмечает, что необходимо рассмотреть реалистичное окончание конфликта, поскольку события 2023 года ясно показали, что цель Киева по возвращению утраченных с 2014 года территорий не может быть достигнута в ближайшее время.

Также в статье подчёркивается, что украинское контрнаступление провалилось, а конфликт привёл к опустошению оборонно-промышленной базы Запада.

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что Запад поменял свою позицию по Украине и больше не ожидает победы Киева.

До этого Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации.

По данным The Economist, Зеленский демонстрировал раздражённость и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами. 

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