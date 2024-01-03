Украина даже в случае продолжения поддержки со стороны Запада не сможет вернуть территории, потерянные с 2014 года. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.

Автор отмечает, что необходимо рассмотреть реалистичное окончание конфликта, поскольку события 2023 года ясно показали, что цель Киева по возвращению утраченных с 2014 года территорий не может быть достигнута в ближайшее время.

Также в статье подчёркивается, что украинское контрнаступление провалилось, а конфликт привёл к опустошению оборонно-промышленной базы Запада.

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила о провале планов Запада по Украине. Она отметила, что в западных странах надеялись на другой результат.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что Запад поменял свою позицию по Украине и больше не ожидает победы Киева.

До этого Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации.

По данным The Economist, Зеленский демонстрировал раздражённость и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами.