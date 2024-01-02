В Вильнюсе произошёл пожар в жилом доме после нескольких взрывов
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя местного противопожарно-спасательного департамента Эдиту Зданявичене.
По её словам, взрывы произошли в доме и были слышны на расстоянии километра от здания.
После этого произошло возгорание в ряде квартир на четвёртом и пятом этажах.
Пять человек доставлены в больницы. Отмечается, что серьёзно пострадавших и погибших нет.
В декабре взрыв прогремел в пятиэтажном жилом здании в городе Карс на востоке Турции.