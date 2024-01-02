RT в Telegram
Подпишись

В Вильнюсе произошёл пожар в жилом доме после нескольких взрывов

Короткая ссылка
В литовском Вильнюсе произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме после нескольких взрывов.
В Вильнюсе произошёл пожар в жилом доме после нескольких взрывов
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя местного противопожарно-спасательного департамента Эдиту Зданявичене.

По её словам, взрывы произошли в доме и были слышны на расстоянии километра от здания.

После этого произошло возгорание в ряде квартир на четвёртом и пятом этажах.

Пять человек доставлены в больницы. Отмечается, что серьёзно пострадавших и погибших нет. 

В декабре взрыв прогремел в пятиэтажном жилом здании в городе Карс на востоке Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить