На Украине 27 человек задержаны за сутки за попытку нелегально покинуть страну

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что пограничники в течение суток задержали 27 человек, пытавшихся незаконно покинуть страну.

«За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 27 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ писали, что на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.

Также сообщалось, что в 2023 году украинские пограничники задержали около 11 тыс. мужчин, попытавшихся незаконно покинуть Украину.