На Украине 27 человек задержаны за сутки за попытку нелегально покинуть страну
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«За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 27 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее СМИ писали, что на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины и Польши появились представители военкоматов, теперь за рубеж не выпускают мужчин выездных категорий.
Также сообщалось, что в 2023 году украинские пограничники задержали около 11 тыс. мужчин, попытавшихся незаконно покинуть Украину.