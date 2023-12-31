Старовойт сообщил об обстреле деревни Городище со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли деревню Городище Рыльского района.

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Старовойт добавил, что в результате атаки одно домовладение получило повреждения. Кроме того, в деревне частично повреждён газопровод.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число жертв удара украинских военных по Белгороду увеличилось до 24.