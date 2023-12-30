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Камеры сняли, как мать закрыла собой детей при обстреле украинцами Белгорода

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Видеокамеры в Белгороде сняли, как во время обстрела города украинцами родители прикрывали собой детей.

Когда начались первые удары, женщина, вероятно, подумала, что прилёт сейчас будет где-то рядом, и сразу заслонила собой младенца в коляске, а старшего ребёнка прижала к себе.

После ещё нескольких разрывов украинских ракет она схватила детей и побежала в укрытие. Момент попал на камеры наблюдения.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По данным МЧС России на 17:58 мск, в результате обстрела Белгорода украинцами погибли 12 взрослых и два ребёнка. Ещё 108 человек, включая 15 детей, пострадали.

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