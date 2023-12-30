Спикер ВСУ Игнат признал, что Киев не может спрогнозировать удары России

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил, что украинская сторона не может спрогнозировать удары России.

По его словам, российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, а нацелены на поражение стратегических целей ВСУ.

«Это не школа, где юношеские разборки... Россия не делает «ответку» за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, каждый российский беспилотник направлен на свою цель.

«Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию», — добавил Игнат.

Он отметил, что не знает о планах по ударам российской стороны.

Ранее бывший глава МВД Украины и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире YouTube-канала «Прямой» назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.