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Спикер ВСУ Игнат признал, что Киев не может спрогнозировать удары России

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Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил, что украинская сторона не может спрогнозировать удары России.
Спикер ВСУ Игнат признал, что Киев не может спрогнозировать удары России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

По его словам, российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, а нацелены на поражение стратегических целей ВСУ. 

«Это не школа, где юношеские разборки... Россия не делает «ответку» за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, каждый российский беспилотник направлен на свою цель. 

«Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию», — добавил Игнат.

Он отметил, что не знает о планах по ударам российской стороны.

Ранее бывший глава МВД Украины и экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире YouTube-канала «Прямой» назвал текущую ситуацию для украинских военных тяжелейшей за всё время боёв.

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