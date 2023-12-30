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Дом правительства Белгородской области повреждён из-за обстрела украинцев

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Здание правительства Белгородской области было повреждено в результате обстрела центра города украинцами.
Дом правительства Белгородской области повреждён из-за обстрела украинцев
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Holt

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в здании были выбиты стёкла, повреждены оконные рамы.

Также повреждено находящееся напротив здание медицинского колледжа.

В здании гостиницы «Белгород», которое также находится рядом, выбиты стёкла на первом этаже.

Согласно последним данным МЧС, девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.

Также власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду.

Вместе с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава.

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