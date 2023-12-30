Дом правительства Белгородской области повреждён из-за обстрела украинцев
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в здании были выбиты стёкла, повреждены оконные рамы.
Также повреждено находящееся напротив здание медицинского колледжа.
В здании гостиницы «Белгород», которое также находится рядом, выбиты стёкла на первом этаже.
Согласно последним данным МЧС, девять взрослых и один ребёнок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что московские врачи окажут помощь пострадавшим в Белгороде.
Также власти Воронежской и Липецкой областей выразили готовность помочь Белгороду.
Вместе с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава.