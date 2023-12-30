Мирошник: Запад пытается превратить Украину в ЧВК

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о намерении западных стран превратить всю Украину в частную военную компанию (ЧВК) для обслуживания своих интересов.

«Они (страны Запада. — RT) переделывают Украину под частную военную кампанию. В экономическом, юридическом, военном плане. Постепенно будет отмирать образование, не связанное с вооружениями, с ведением военной деятельности, постепенно будут отпадать всевозможные виды экономики, которые не заточены на обслуживание иностранных вливаний и поставок вооружений», — цитирует его ТАСС.

По словам Мирошника, в стране всё будет затачиваться под функционирование в качестве частной военной компании.

Он добавил, что законопроект о новых правилах мобилизации на Украине увеличит число украинцев, поставленных на утилизацию.

«Это люди, которых поставят в очередь на утилизацию, чтобы отправить на фронт», — отметил он.

Ранее внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».