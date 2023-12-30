Генерал ВСУ Кривонос признал превосходство России в производстве крылатых ракет

Генерал украинских вооружённых сил в отставке Сергей Кривонос признал, что Россия превосходит Украину в производстве вооружения, особенно крылатых ракет.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Что насчёт способностей россиян: к сожалению, я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми, и это не паника, это не негатив», — отметил Кривонос.

По словам военного, киевские власти лгут населению по поводу того, что Россия не в состоянии производить достаточное количество вооружения для своей армии.

Он подчеркнул, что одна российская производственная компания смогла поставить в ВС России более 1 тыс. крылатых ракет, на что у предприятий на Украине нет ресурсов.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ.