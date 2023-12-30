«СТРАНА.ua»: уволенная советница Залужного Мартынюк работала певицей в Москве
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».
«39-летняя Алла Мартынюк в прошлом была известна как солистка российской группы «Сливки», — говорится в публикации.
По данным издания, с 2006 года Мартынюк начала карьеру актрисы, снявшись в российском комедийном боевике «Ненасытные». После этого она появилась ещё в 14 фильмах и сериалах.
Ранее Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».
После этого Валерий Залужный уволил Мартынюк.