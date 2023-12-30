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«СТРАНА.ua»: уволенная советница Залужного Мартынюк работала певицей в Москве

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Внештатная советница главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного Алла Мартынюк, которую уволили после её заявлений о военнослужащих, в 2000-х работала в России певицей и актрисой.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».

«39-летняя Алла Мартынюк в прошлом была известна как солистка российской группы «Сливки», — говорится в публикации.

По данным издания, с 2006 года Мартынюк начала карьеру актрисы, снявшись в российском комедийном боевике «Ненасытные». После этого она появилась ещё в 14 фильмах и сериалах.

Ранее Мартынюк мотивировала украинцев идти на фронт фразой «Всё равно мы все умрём».

После этого Валерий Залужный уволил Мартынюк.

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