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МИД России: Москва решает вопросы с миротворцами в Карабахе с Баку

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Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Москва после решения Армении признать Карабах частью Азербайджана решает все вопросы, связанные с российскими миротворцами в регионе, только с Баку.

Об этом дипломат сказал в интервью РИА Новости.

По словам Галузина, согласно трёхстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года, российские миротворцы буду находиться в регионе до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления пребывания.

«Теперь мы рассматриваем все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе, исключительно с азербайджанской стороной», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что формально российские миротворцы останутся в Карабахе до 2025 года. Он добавил, что этот вопрос будет решён в процессе переговоров.

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