Welt: ВС России оказывают непрекращающееся давление по всей линии фронта

Российская армия оказывает невероятное давление на ВСУ по всей линии фронта.

Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает», — отметил он.

По словам Ваннера, особенно это давление заметно на Донецком направлении.

Ранее генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, рассказал, что тактика, которой обучаются украинские военнослужащие в западных странах, не помогает ВСУ на передовой.