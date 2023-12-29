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Welt: ВС России оказывают непрекращающееся давление по всей линии фронта

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Российская армия оказывает невероятное давление на ВСУ по всей линии фронта.
Welt: ВС России оказывают непрекращающееся давление по всей линии фронта
  • РИА Новости

Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает», — отметил он.

По словам Ваннера, особенно это давление заметно на Донецком направлении.

Ранее генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ, рассказал, что тактика, которой обучаются украинские военнослужащие в западных странах, не помогает ВСУ на передовой.

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