Daily Mail: девушку-медика из Британии обнаружили мёртвой в Киеве
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Об этом пишет издание Daily Mail.
Речь идёт о 25-летней Кэтрин Мельничук. Её тело нашли утром 24 декабря в постели в Киеве украинские военные из подразделения, которому она помогала.
По предварительным данным, обстоятельства смерти не считаются подозрительными.
Причина её смерти устанавливается.
Ранее Госкино Украины в своих соцсетях заявило о смерти примкнувшего к украинским военным актёра Богдана Колесника.