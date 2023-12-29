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Daily Mail: девушку-медика из Британии обнаружили мёртвой в Киеве

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Девушку из Великобритании, проработавшую на Украине полтора года инструктором и военным медиком, обнаружили мёртвой в Киеве.
Daily Mail: девушку-медика из Британии обнаружили мёртвой в Киеве
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом пишет издание Daily Mail.

Речь идёт о 25-летней Кэтрин Мельничук. Её тело нашли утром 24 декабря в постели в Киеве украинские военные из подразделения, которому она помогала.

По предварительным данным, обстоятельства смерти не считаются подозрительными. 

Причина её смерти устанавливается. 

Ранее Госкино Украины в своих соцсетях заявило о смерти примкнувшего к украинским военным актёра Богдана Колесника.

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