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В Молдавии в 2024 году ожидают дефицит пенсионного фонда на уровне 30%

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Дефицит пенсионного фонда в Молдавии в 2024 году составит 30%. Такими прогнозами поделился 29 декабря глава Министерства труда и социальной защиты республики Алексей Бузу.
В Молдавии в 2024 году ожидают дефицит пенсионного фонда на уровне 30%
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Кабмин Молдавии на минувшей неделе принял во втором чтении проект госбюджета на будущий год, в котором указывается, что дефицит бюджета составит 15,7 млрд леев, что соответствует $895 млн.

«В 2024 году дефицит пенсионного фонда составит порядка 30%, что составляет примерно 6,3 млрд леев. Ситуация сложная, когда мы говорит об устойчивости пенсионной системы», — приводит слова Бузу ТАСС.

Ранее в Молдавии обрушились с критиков на новый бюджет за сокращение трат на социальную сферу.

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