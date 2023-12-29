В Молдавии в 2024 году ожидают дефицит пенсионного фонда на уровне 30%
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Кабмин Молдавии на минувшей неделе принял во втором чтении проект госбюджета на будущий год, в котором указывается, что дефицит бюджета составит 15,7 млрд леев, что соответствует $895 млн.
«В 2024 году дефицит пенсионного фонда составит порядка 30%, что составляет примерно 6,3 млрд леев. Ситуация сложная, когда мы говорит об устойчивости пенсионной системы», — приводит слова Бузу ТАСС.
Ранее в Молдавии обрушились с критиков на новый бюджет за сокращение трат на социальную сферу.