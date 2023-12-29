RT в Telegram
Подпишись

ВС России за неделю отразили 34 атаки украинских войск на Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские военные за прошедшую неделю отразили 34 атаки украинской армии на Донецком направлении фронта, сообщило Минобороны России.
ВС России за неделю отразили 34 атаки украинских войск на Донецком направлении
  • РИА Новости

В свежей сводке ведомства говорится, что потери противника убитыми и ранеными составили более 1675 человек личного состава.

Помимо этого, за неделю в плен российским военным сдались 43 солдата ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить