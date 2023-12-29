ВС России за неделю отразили 34 атаки украинских войск на Донецком направлении

Российские военные за прошедшую неделю отразили 34 атаки украинской армии на Донецком направлении фронта, сообщило Минобороны России.

В свежей сводке ведомства говорится, что потери противника убитыми и ранеными составили более 1675 человек личного состава.

Помимо этого, за неделю в плен российским военным сдались 43 солдата ВСУ.