Sohu: западную технику ВСУ ждут удары российской гаубицы «Коалиция-СВ»
- РИА Новости
«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — отметил автор статьи.
В материале говорится, что российская гаубица может производить 16 выстрелов в минуту, также она оснащена лучшими оборонительными возможностями по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые применяются в зоне спецоперации.
Ранее в «Ростехе» сообщили о скором появлении в зоне СВО новейшей гаубицы «Коалиция-СВ».