RT в Telegram
Подпишись

Sohu: западную технику ВСУ ждут удары российской гаубицы «Коалиция-СВ»

Короткая ссылка
Западную технику, находящуюся на вооружении ВСУ, ждут удары российской гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ», сообщило китайское издание Sohu.
Sohu: западную технику ВСУ ждут удары российской гаубицы «Коалиция-СВ»
  • РИА Новости

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — отметил автор статьи.

В материале говорится, что российская гаубица может производить 16 выстрелов в минуту, также она оснащена лучшими оборонительными возможностями по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые применяются в зоне спецоперации.

Ранее в «Ростехе» сообщили о скором появлении в зоне СВО новейшей гаубицы «Коалиция-СВ».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить