Западную технику, находящуюся на вооружении ВСУ, ждут удары российской гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ», сообщило китайское издание Sohu.

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — отметил автор статьи.

В материале говорится, что российская гаубица может производить 16 выстрелов в минуту, также она оснащена лучшими оборонительными возможностями по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые применяются в зоне спецоперации.

Ранее в «Ростехе» сообщили о скором появлении в зоне СВО новейшей гаубицы «Коалиция-СВ».