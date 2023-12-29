В Днепропетровске остановили движение ряда автобусов и трамваев после взрывов 

В Днепропетровске остановили движение ряда автобусов и трамваев после произошедших в городе взрывов.

Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».

Также в городе было остановлено движение ряда троллейбусов.

Утром 29 декабря в Днепропетровске прозвучало несколько взрывов.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о проблемах с электричеством в Харькове на фоне взрывов.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе военного завода «Артём» в Киеве, находящегося неподалёку от станции метро «Лукьяновская».