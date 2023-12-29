RT в Telegram
Подпишись

В Днепропетровске остановили движение ряда автобусов и трамваев после взрывов 

Короткая ссылка
В Днепропетровске остановили движение ряда автобусов и трамваев после произошедших в городе взрывов.
В Днепропетровске остановили движение ряда автобусов и трамваев после взрывов 
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Kharlamov

Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».

Также в городе было остановлено движение ряда троллейбусов.

Утром 29 декабря в Днепропетровске прозвучало несколько взрывов.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о проблемах с электричеством в Харькове на фоне взрывов.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе военного завода «Артём» в Киеве, находящегося неподалёку от станции метро «Лукьяновская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить