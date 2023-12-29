В Днепропетровске остановили движение ряда автобусов и трамваев после взрывов
- Gettyimages.ru
- © Roman Kharlamov
Об этом информирует украинское издание «СТРАНА.ua».
Также в городе было остановлено движение ряда троллейбусов.
Утром 29 декабря в Днепропетровске прозвучало несколько взрывов.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о проблемах с электричеством в Харькове на фоне взрывов.
Кроме того, сообщалось о взрывах в районе военного завода «Артём» в Киеве, находящегося неподалёку от станции метро «Лукьяновская».