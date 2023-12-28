ТСН: жителя Тернополя приговорили к тюремному заключению за отказ вступить в ВСУ
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«К трём годам лишения свободы приговорили переселенца из Запорожской области, получившего повестку, но отказавшегося от мобилизации... Он получил повестку и должен был 6 июня прийти в военкомат, однако уклонился», — говорится в сообщении телеканала ТСН.
На суде мужчина заявил, что отказался идти в армию по личным соображениям, «связанным с безопасностью его отца», который проживает на территории России.
Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что на фронт необходимо отправить не только 500 тыс. мобилизованных, а вообще всех граждан Украины.
Позже он назвал необоснованными разговоры об отправке на передовую депутатов и полицейских.
По его словам, то, что все вокруг «плачут, кричат об этом, серьёзно мешает».