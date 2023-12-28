В Днепропетровской области сотрудники ТЦК смогут проверять личные вещи граждан

В двух районах Днепропетровской области Украины сотрудникам территориальных центров комплектации (ТЦК) предоставили право проверять документы и личные вещи граждан.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

«В двух районах Днепропетровской области сотрудников ТЦК наделили правом проверять документы и вещи граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным издания, в Днепровском и Синельниковском районах региона власти ввели дополнительные меры военного положения.



Уточняется, что они включают в себя особый режим въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан и автомобилей.

Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что на фронт необходимо отправить не только 500 тыс. мобилизованных, а вообще всех граждан Украины.