Регулятор Латвии закрыл доступ к связанным с «Яндексом» сайтам

Национальный совет Латвии по электронным СМИ заблокировал на территории республики доступ ко всем сайтам, которые связаны с «Яндексом».

Соответствующее объявление сделал глава латвийского совета Ивар Аболиньш. Его цитирует Интерфакс.

Как утверждает Аболиньш, в будущем также планируется закрыть доступ к сервису «Яндекс Музыка», поскольку там есть бесплатный доступ к подкастам и другому контенту, который создаётся в России «подсанкционными лицами».

Ранее стало известно, что власти Латвии планируют принудительно выселить из республики более 1,2 тыс. граждан России. Поводом к этому называют якобы их неурегулированный правовой статус.