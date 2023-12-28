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Регулятор Латвии закрыл доступ к связанным с «Яндексом» сайтам

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Национальный совет Латвии по электронным СМИ заблокировал на территории республики доступ ко всем сайтам, которые связаны с «Яндексом». 
Регулятор Латвии закрыл доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
  • РИА Новости

Соответствующее объявление сделал глава латвийского совета Ивар Аболиньш. Его цитирует Интерфакс.

Как утверждает Аболиньш, в будущем также планируется закрыть доступ к сервису «Яндекс Музыка», поскольку там есть бесплатный доступ к подкастам и другому контенту, который создаётся в России «подсанкционными лицами».

Ранее стало известно, что власти Латвии планируют принудительно выселить из республики более 1,2 тыс. граждан России. Поводом к этому называют якобы их неурегулированный правовой статус.

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