МИД: есть доказательства правонарушений французских дипломатов в Азербайджане

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что у спецслужб Азербайджана есть доказательства, подтверждающие правонарушения со стороны французских дипломатов на территории страны.

Ранее МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата.

Уточняется, что причиной выдворения была названа деятельность, которая не соответствует дипломатическому статусу и противоречит Венской конвенции. Работникам посольства дали 48 часов на то, чтобы они покинули территорию страны.

«Против этих людей у азербайджанских спецслужб имеются факты и доказательства, подтверждающие их виновность», — цитирует Байрамова РИА Новости.

По словам дипломата, Баку призывал Париж к расследованию в отношении этих сотрудников посольства, однако французская сторона проигнорировала эти запросы.

Ранее в МИД Франции отвергли обвинения, выдвинутые Азербайджаном в отношении двух сотрудников посольства Франции в Баку, и объявили двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата.