МИД: есть доказательства правонарушений французских дипломатов в Азербайджане
- РИА Новости
Ранее МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата.
Уточняется, что причиной выдворения была названа деятельность, которая не соответствует дипломатическому статусу и противоречит Венской конвенции. Работникам посольства дали 48 часов на то, чтобы они покинули территорию страны.
«Против этих людей у азербайджанских спецслужб имеются факты и доказательства, подтверждающие их виновность», — цитирует Байрамова РИА Новости.
По словам дипломата, Баку призывал Париж к расследованию в отношении этих сотрудников посольства, однако французская сторона проигнорировала эти запросы.
Ранее в МИД Франции отвергли обвинения, выдвинутые Азербайджаном в отношении двух сотрудников посольства Франции в Баку, и объявили двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата.