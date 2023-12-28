RT в Telegram
Подпишись

МИД: есть доказательства правонарушений французских дипломатов в Азербайджане

Короткая ссылка
Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что у спецслужб Азербайджана есть доказательства, подтверждающие правонарушения со стороны французских дипломатов на территории страны.
МИД: есть доказательства правонарушений французских дипломатов в Азербайджане
  • РИА Новости

Ранее МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата.

Уточняется, что причиной выдворения была названа деятельность, которая не соответствует дипломатическому статусу и противоречит Венской конвенции. Работникам посольства дали 48 часов на то, чтобы они покинули территорию страны.

«Против этих людей у азербайджанских спецслужб имеются факты и доказательства, подтверждающие их виновность», — цитирует Байрамова РИА Новости.

По словам дипломата, Баку призывал Париж к расследованию в отношении этих сотрудников посольства, однако французская сторона проигнорировала эти запросы.

Ранее в МИД Франции отвергли обвинения, выдвинутые Азербайджаном в отношении двух сотрудников посольства Франции в Баку, и объявили двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить