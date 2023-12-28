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Welt: солдаты ВСУ жалеют о завышенных ожиданиях от боёв

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Среди украинских военных присутствует сожаление о завышенных ожиданиях от боёв на фронте. Об этом рассказал один из солдат элитного подразделения ВСУ в разговоре с немецким телеканалом Welt.
Welt: солдаты ВСУ жалеют о завышенных ожиданиях от боёв
  • AP

Он подчеркнул, что командование ВСУ не должно «трубить из каждого угла», что украинская армия скоро одержит победу.

«Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает», — поделился военный.

По его словам, многие украинские солдаты из-за тяжёлой ситуации на передовой стали терять мотивацию.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что 2024 год может оказаться для ВСУ ещё более тяжёлым.

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