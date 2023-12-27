RT в Telegram
Подпишись

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Кировоградской областях

Короткая ссылка
На Украине сообщили об объявлении воздушной тревоги на территории Днепропетровской и Кировоградской областей.

Предупреждение появилось на украинском официальном ресурсе по оповещению населения.

Также Киев объявил тревогу на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.

Днём 27 декабря воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить