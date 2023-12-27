Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Кировоградской областях

На Украине сообщили об объявлении воздушной тревоги на территории Днепропетровской и Кировоградской областей.

Предупреждение появилось на украинском официальном ресурсе по оповещению населения. Также Киев объявил тревогу на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Днём 27 декабря воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.