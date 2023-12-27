МО: на Купянском направлении отражено шесть атак ВСУ у Синьковки

На Купянском направлении отражено шесть атак украинской армии у Синьковки, ВСУ потеряли до 45 военных.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

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