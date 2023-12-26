Российский спецназовец рассказал об уничтожении пехоты ВСУ под Артёмовском

Российский спецназовец раскрыл схему уничтожения украинской пехоты под Артёмовском с двумя миномётами.

«Ночью отрабатывали по группе отступающей пехоты противника, который пытался произвести ротацию на своих позициях. Этого не дали, пресекли любые попытки», — заявил РИА Новости один из спецназовцев Южной группировки российских войск.

По словам собеседника агентства, украинские пехотинцы отходили в тыл, когда по ним открыли огонь. Другой боец отметил, что у российских спецназовцев есть пристреленные точки, к которым бойцы с помощью миномётов гонят противника и накрывают уже там.

«Накрываем в нужный момент, в нужное время более тяжёлым орудием — непосредственно нашим 120-мм миномётом. Под правильным углом мины отправляются для большего разлёта осколков, тем самым позволяют поражать противника по большему радиусу», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что расчёты FPV-дронов ивановских десантников из состава Южной группировки войск уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях близ дороги на Часов Яр под Артёмовском.

По данным ведомства, всего в результате атаки противник потерял до двух отделений пехоты.

Также ВС России сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.