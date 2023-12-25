Споры о необходимости уничтожения транспортной инфраструктуры в украинском тылу идут с начала СВО, однако ни сторонники, ни противники этой идеи не привели веских аргументов в поддержку своей позиции. Военная хроника проанализировала вопрос, стоит ли бить по мостам на Украине.

Как отмечают авторы, рассуждая об ударах по транспортной инфраструктуре, эксперты и блогеры, как правило, подразумевают, что уничтожаться должны мосты и часть железнодорожной инфраструктуры.

«Причём, когда речь идёт о мостах, обычно имеются в виду мосты через Днепр. На самом деле транспортная инфраструктура как система включает в себя гораздо больше элементов, таких как дороги, логистические хабы, морские и речные порты, терминалы, трубопроводы, системы управления транспортом и многое другое», — говорится в сообщении.

Сколько мостов через Днепр используется и какие из них важны, а также каково значение мостов через Днепр для ВСУ — в разборах Военной хроники.