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Депутат Шеремет: заявивший об эффективности ВС России офицер ВСУ выдал гостайну

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский офицер, который признал успех ВС России в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал гостайну.
Депутат Шеремет: заявивший об эффективности ВС России офицер ВСУ выдал гостайну
  • РИА Новости

По его мнению, офицер ВСУ развенчал миф украинской пропаганды, которая регулярно заявляет о сбитых российских ракетах и дронах, запускаемых по военным целям.

«В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придёт разочарование», — приводит РИА Новости слова депутата.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T ВСУ.

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