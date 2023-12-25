Депутат Шеремет: заявивший об эффективности ВС России офицер ВСУ выдал гостайну

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский офицер, который признал успех ВС России в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал гостайну.

По его мнению, офицер ВСУ развенчал миф украинской пропаганды, которая регулярно заявляет о сбитых российских ракетах и дронах, запускаемых по военным целям.

«В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придёт разочарование», — приводит РИА Новости слова депутата.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T ВСУ.