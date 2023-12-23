Киев рассматривает возможность вызова мужчин в военкомат электронной рассылкой
- РИА Новости
«Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть», — цитирует его «Укринформ».
По его словам, украинское Минобороны работает над техническими решениями, «чтобы этот процесс был цивилизованным».
Вместе с этим, как пишет Klymenko Time, около половины украинцев поддерживают и усиление мобилизации, и раздачи повесток в спортклубах, но одновременно высказываются против рассылки электронных повесток. Такие данные представила социологическая компания Active Group.
Ранее спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.