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Киев рассматривает возможность вызова мужчин в военкомат электронной рассылкой

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Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в военкомат через электронную рассылку, сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Киев рассматривает возможность вызова мужчин в военкомат электронной рассылкой
  • РИА Новости

«Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть», — цитирует его «Укринформ».

По его словам, украинское Минобороны работает над техническими решениями, «чтобы этот процесс был цивилизованным».

Вместе с этим, как пишет Klymenko Time, около половины украинцев поддерживают и усиление мобилизации, и раздачи повесток в спортклубах, но одновременно высказываются против рассылки электронных повесток. Такие данные представила социологическая компания Active Group.

Ранее спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что власти в любом случае наберут в войска необходимое количество человек, добровольно или принудительно.

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