Медведев предложил Украине добавить в УК наказание за приготовление оливье
- РИА Новости
Ироничное сообщение появилось в Telegram-канале бывшего президента.
Вместе с этим Медведев предложил освободить лицо от ответственности, если человек «добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев».
Ранее ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что вся история, связанная с включением «нуждающегося в защите» борща в Список ЮНЕСКО, анекдотична.