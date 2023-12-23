Медведев предложил Украине добавить в УК наказание за приготовление оливье

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил украинским властям дополнить Уголовный кодекс Украины наказанием за приготовление салатов оливье и сельдь под шубой. Вдобавок к этому высокопоставленный чиновник предложил украинским органам правопорядка ужесточить наказание до пожизненного заключения в тюрьме, если эти салаты запиваются крымскими винами, кавказскими игристыми винами или русской водкой.

Ироничное сообщение появилось в Telegram-канале бывшего президента.

Вместе с этим Медведев предложил освободить лицо от ответственности, если человек «добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев».

Ранее ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что вся история, связанная с включением «нуждающегося в защите» борща в Список ЮНЕСКО, анекдотична.