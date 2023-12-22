В Донецке пять пожарных пострадали при атаке БПЛА

Пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника. Пострадали пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части города Донецка», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при сбросе на Кировский район Донецка взрывоопасных предметов возросло до шести.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на храм в посёлке Зайцево, находящийся в Никитовском районе Горловки.