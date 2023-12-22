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Жительница Одессы попросила испугать мужа мобилизацией с помощью машины скорой

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Оперативное командование ВСУ «Юг» рассказало, что в Одессе женщина попросила «припугнуть» мужа мобилизацией с помощью автомобиля скорой помощи.
Жительница Одессы попросила испугать мужа мобилизацией с помощью машины скорой
  • globallookpress.com
  • © Hennadii Minchenko

«Гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, напугать мобилизацией своего мужа», — приводит сообщение РИА Новости.

В командовании заявили, что сотрудники одесского центра комплектования в этих событиях не участвовали.

Сообщается, что знакомый женщины согласился «припугнуть» её супруга и уговорил коллег поучаствовать его задержании «во время выполнения задач по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных военнослужащих ВСУ».

Ранее в Одессе на видео попал момент, как женщина отбила своего спутника у пытавшихся его забрать военкомов, которые приехали ловить людей на машине скорой помощи.

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