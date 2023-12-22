Число пострадавших при сбросе взрывоопасных предметов на Донецк возросло до шести
- РИА Новости
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Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Город Донецк (Кировский район): ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника.