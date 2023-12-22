Спикер парламента заявил об отсутствии антироссийских настроений в Армении
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«Слово «антироссийское настроение» неправильное, армянский и русский народы дружат, ничего антироссийского в Армении нет», — цитирует его ТАСС.
По словам Симоняна, между Россией и Арменией существуют разногласия по ряду вопросов, однако их нельзя назвать подтверждением антироссийских настроений в стране.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что временные сложности в отношениях России и Армении преодолимы.