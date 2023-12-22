Спикер парламента заявил об отсутствии антироссийских настроений в Армении

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что в Армении нет антироссийских настроений.

«Слово «антироссийское настроение» неправильное, армянский и русский народы дружат, ничего антироссийского в Армении нет», — цитирует его ТАСС.

По словам Симоняна, между Россией и Арменией существуют разногласия по ряду вопросов, однако их нельзя назвать подтверждением антироссийских настроений в стране.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что временные сложности в отношениях России и Армении преодолимы.