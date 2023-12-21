Военная хроника рассказала, почему артиллерия ВСУ теряет эффективность
Как отмечают авторы, сейчас ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов калибров 122 и 152 мм. Наладить массовое производство боеприпасов этих калибров за истекший год так и не удалось, а дефицит 122- и 152-мм снарядов подтвердил и командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
Теперь основными артиллерийскими системами для ВСУ стали системы западного производства калибров 105 и 155 мм. Снаряды к артиллерийским орудиям этих калибров поставляются начиная практически с первых пакетов военной помощи, однако быстро стало очевидно, что расход артиллерийских боеприпасов в ВСУ значительно выше расчётных параметров.
В чём основная проблема в данном случае — в разборе Военной хроники.