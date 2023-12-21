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В военной прокуратуре утвердили обвинения в отношении трёх украинских боевиков

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В военной прокуратуре Объединённой группировки войск (сил) утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трёх украинских боевиков.

Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

Отмечается, что речь идёт о боевиках нацбатальона «Азов»* Алексее и Юрии Мозговых и военнослужащем батальона оперативного назначения нацгвардии Украины Александре Зажиренко.

По данным ведомства, Алексей Мозговой в начале апреля 2022 года удерживал в подвальном помещении четырёх мариупольцев, после чего во время их попытки сбежать убил их из автомата АК-74.

Его однофамилец Юрий под угрозой применения оружия также удерживал двух мирных жителей в подвале одного из домов в Мариуполе, в результате чего один из них скончался.

Третий боевик, Зажиренко, в марте прошлого года обнаружил в Мариуполе раненого безоружного военнослужащего ВС России, которого впоследствии пытал, а после чего убил, выстрелив из пистолета в висок.

В военной прокуратуре заявили, что уголовные дела с утверждённым обвинительным заключением были направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу. 

Ранее в ДНР девять боевиков «Азова»* получили крупные сроки за военные преступления.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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