RT в Telegram
Подпишись

Матвиенко: СВО не прекратится, пока Россия не добьётся поставленных целей

Короткая ссылка
До тех пор, пока Россия не добьётся целей, поставленных в начале специальной военной операции, СВО не закончится.
Матвиенко: СВО не прекратится, пока Россия не добьётся поставленных целей
  • © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России

С таким заявлением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам, они были заявлены с началом СВО.

«И пока мы их не добьёмся, мы по-другому себя вести не можем, мы должны добиться целей, поставленных специальной военной операцией», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее она заявила, что не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине.

Также, по словам Матвиенко, страны Запада теряют интерес к Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить