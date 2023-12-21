Матвиенко: СВО не прекратится, пока Россия не добьётся поставленных целей
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С таким заявлением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
По её словам, Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам, они были заявлены с началом СВО.
«И пока мы их не добьёмся, мы по-другому себя вести не можем, мы должны добиться целей, поставленных специальной военной операцией», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Ранее она заявила, что не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине.
Также, по словам Матвиенко, страны Запада теряют интерес к Украине.