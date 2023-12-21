Матвиенко: СВО не прекратится, пока Россия не добьётся поставленных целей

До тех пор, пока Россия не добьётся целей, поставленных в начале специальной военной операции, СВО не закончится.

С таким заявлением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, Россия сформулировала условия, на которых готова к переговорам, они были заявлены с началом СВО.

«И пока мы их не добьёмся, мы по-другому себя вести не можем, мы должны добиться целей, поставленных специальной военной операцией», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Ранее она заявила, что не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине.

Также, по словам Матвиенко, страны Запада теряют интерес к Украине.