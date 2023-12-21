Посольство выразило сожаление из-за приостановки вещания Радио Sputnik Армения

Посольство России в Ереване выразило сожаление из-за приостановки вещания Радио Sputnik Армения.

«Сожалеем, что вердикт республиканского регулятора скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из источника по своему выбору», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что этот шаг выглядит «уступкой тем, кто всё громче выступает за разрыв» союзнических отношений России и Армении.

Ранее стало известно, что Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность компании «Тоспа», которая является вещателем Радио Sputnik Армения.