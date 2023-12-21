Врачи извлекли взрыватель от ВОГ из спины бойца на Купянском направлении
«На Купянском направлении военные врачи... провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатомётного (ВОГ) из тела военнослужащего», — говорится в заявлении.
Ситуация осложнялась тем, что снаряд мог в любой момент взорваться, медики проводили операцию в бронежилетах.
Ранее медик из Западного военного округа с позывным Каспер рассказал, что за три месяца в зоне проведения специальной военной операции оказал помощь более чем 250 российским и украинским военным.