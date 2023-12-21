Врачи извлекли взрыватель от ВОГ из спины бойца на Купянском направлении

Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провела сложную операцию по извлечению из тканей спины военнослужащего взрывателя от выстрела осколочного гранатомётного (ВОГ).

«На Купянском направлении военные врачи... провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатомётного (ВОГ) из тела военнослужащего», — говорится в заявлении.

Ситуация осложнялась тем, что снаряд мог в любой момент взорваться, медики проводили операцию в бронежилетах.

Ранее медик из Западного военного округа с позывным Каспер рассказал, что за три месяца в зоне проведения специальной военной операции оказал помощь более чем 250 российским и украинским военным.