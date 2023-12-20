Сенатор Вэнс: отбросить Россию к границам 1991 года останется фантазией Запада
- AP
Он отметил, что фундаментальная проблема конфликта на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточном количестве поставляемого оружия.
«Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года», — написал Вэнс в своей соцсети Х (Twitter).
По его словам, такое представление было фантазией ещё 18 лет назад и остаётся ей и на сегодняшний день.
Ранее The Wall Street Journal написала, что бои стали устрашающими для ВСУ без поставок оружия от Запада.