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Сенатор Вэнс: отбросить Россию к границам 1991 года останется фантазией Запада

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Стремление отбросить российские войска к границам 1991 года было и остаётся лишь фантазией Запада. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс.
Сенатор Вэнс: отбросить Россию к границам 1991 года останется фантазией Запада
  • AP

Он отметил, что фундаментальная проблема конфликта на Украине заключается не в недостаточном финансировании или недостаточном количестве поставляемого оружия.

«Это было тщеславной идеей Запада, что Украина сможет отбросить Россию к границам 1991 года», — написал Вэнс в своей соцсети Х (Twitter).

По его словам, такое представление было фантазией ещё 18 лет назад и остаётся ей и на сегодняшний день.

Ранее The Wall Street Journal написала, что бои стали устрашающими для ВСУ без поставок оружия от Запада.

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