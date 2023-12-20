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Захарова: Зеленский считает, что украинский конфликт поможет ему удержать власть

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский считает, что продолжение конфликта на Украине даст ему возможность удержать власть.
Захарова: Зеленский считает, что украинский конфликт поможет ему удержать власть
  • РИА Новости

«Зеленский воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти», — сказала она.

Дипломат добавила, что интересы и возможности стран Евросоюза, которые переживают экономический кризис из-за самоизоляции от России, всё сильнее расходятся. По словам Захаровой, это касается и спонсирования Украины.

Ранее Киевский международный институт социологии провёл опрос, который показал, что рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому за год упал более чем на 20%.

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