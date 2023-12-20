Захарова: Зеленский считает, что украинский конфликт поможет ему удержать власть

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский считает, что продолжение конфликта на Украине даст ему возможность удержать власть.

«Зеленский воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти», — сказала она.

Дипломат добавила, что интересы и возможности стран Евросоюза, которые переживают экономический кризис из-за самоизоляции от России, всё сильнее расходятся. По словам Захаровой, это касается и спонсирования Украины.

Ранее Киевский международный институт социологии провёл опрос, который показал, что рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому за год упал более чем на 20%.