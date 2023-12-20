Лукашенко одобрил продление на год безвизового режима с Латвией, Литвой и Польшей

Белорусский президент Александр Лукашенко поддержал предложение продлить на 2024 год безвизовый режим въезда на территорию республики для жителей Латвии, Литвы и Польши.

Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе лидера Белоруссии.

В сообщении говорится, что белорусский МИД внёс предложение продлить на следующий год безвизовый режим въезда, который действует у Белоруссии с указанными странами.

«Первый поддержал», — пишет Telegram-канал.

Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с белорусским лидером Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата COP28 в ОАЭ.