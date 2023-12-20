Лукашенко одобрил продление на год безвизового режима с Латвией, Литвой и Польшей
- РИА Новости
Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе лидера Белоруссии.
В сообщении говорится, что белорусский МИД внёс предложение продлить на следующий год безвизовый режим въезда, который действует у Белоруссии с указанными странами.
«Первый поддержал», — пишет Telegram-канал.
Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с белорусским лидером Александром Лукашенко на конференции ООН по изменению климата COP28 в ОАЭ.