На Украине отменили налоги на ввоз средств радиоэлектронной борьбы

Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада приняла законопроекты, предусматривающие отмену налогов при ввозе в страну средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных комплексов.

«Парламент поддержал законопроекты об освобождении от НДС и пошлины при ввозе на Украину РЭБ, радиолокационных комплексов для армии», — говорится в сообщении депутата.

Железняк добавил, что оба законопроекта были одобрены во время заседания парламента сразу в первом и втором чтении.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьёзное давление на украинскую армию.