На Украине отменили налоги на ввоз средств радиоэлектронной борьбы
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«Парламент поддержал законопроекты об освобождении от НДС и пошлины при ввозе на Украину РЭБ, радиолокационных комплексов для армии», — говорится в сообщении депутата.
Железняк добавил, что оба законопроекта были одобрены во время заседания парламента сразу в первом и втором чтении.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьёзное давление на украинскую армию.