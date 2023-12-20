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На Украине отменили налоги на ввоз средств радиоэлектронной борьбы

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Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада приняла законопроекты, предусматривающие отмену налогов при ввозе в страну средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных комплексов.
На Украине отменили налоги на ввоз средств радиоэлектронной борьбы
  • Gettyimages.ru

«Парламент поддержал законопроекты об освобождении от НДС и пошлины при ввозе на Украину РЭБ, радиолокационных комплексов для армии», — говорится в сообщении депутата.

Железняк добавил, что оба законопроекта были одобрены во время заседания парламента сразу в первом и втором чтении.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказывают серьёзное давление на украинскую армию.

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