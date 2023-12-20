Захарова: ситуация на поле боя для ВСУ является неутешительной и однозначной

Ситуация на поле боя для украинской армии является неутешительной и однозначной.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга.

«Ситуация на поле боя для украинских неонацистов неутешительная и однозначная», — сказала Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Владимир Зеленский воспринимает продолжение конфликта на Украине как единственную возможность удержаться у власти.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы. По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.