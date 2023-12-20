Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что неготовность Владимира Зеленского к переговорам по урегулированию украинского конфликта ожидаема.

По его словам, Зеленский полностью зависит от «воли западных хозяев».

«Он в очередной раз публично признался в своей полной несамостоятельности как глава государства и зависимости от воли западных хозяев», — цитирует Белика РИА Новости.

Кроме того, депутат отметил, что Зеленский постоянно говорит об американских или европейских форматах, однако ни разу не сказал об украинских интересах.

Ранее Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией.

Также президент России Владимир Путин отметил, что вопрос денацификации Украины актуален.