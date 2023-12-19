На границе Украины с соседними странами скопилось более 5 тысяч грузовиков

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на границе Украины с соседними странами скопилось более 5 тыс. грузовиков.

Как он заявил Укринформ, большая часть фур стоит в очередях на украино-польской границе — 3,3 тыс. грузовиков.

«По информации польских пограничников, в очередях стоят более 3,3 тыс. грузовиков: Шегини — 1000, Рава-Русская — 350, Краковец — 550, Ягодин — 1400 грузовых транспортных средств», — отметил Демченко.

При этом на границе со Словакией в сторону Украины в направлении пункта пропуска «Ужгород» ожидают проезда 565 грузовиков, 220 ждут на границе с Венгрией, а ещё 950 машин стоят на пункте пропуска «Порубное» на границе с Румынией.

Ранее вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил, что экономика Украины потеряла более €1 млрд из-за блокировки границы польскими перевозчиками.