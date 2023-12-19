Экс-депутат Рады Лапин: украинцы в шоке из-за провалов ВСУ на фронте

Украинские граждане пришли в шок и отчаяние из-за того, что их надежды на успехи ВСУ не оправдались, считает бывший депутат Рады Игорь Лапин.

Он признал, что украинской аудитории «внушали эйфорию быстрых побед» и «кормили надеждами через медиаресурсы».

«Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы», — сказал Лапин в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

После того как не сбылись надежды, «люди пришли в шок и отчаяние», отметил он. Как добавил гость программы, из-за провала контрнаступления ВСУ понесли тяжёлые потери и в сёлах теперь «мужчин нет, а на кладбище есть».

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.

По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.