Шойгу: ВС России создали более 7 тысяч км минных полей глубиной до 600 м

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что российские войска создали на линии боевого соприкосновения более 7 тыс. км минных полей глубиной до 600 м.

Об этом он сказал в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны.

По словам Шойгу, создано 1,5 млн противотанковых заграждений «Пирамида», 2 тыс. км противотанковых рвов, 12 тыс. сборных железобетонных сооружений.

Также построено 3 тыс. взводных опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что на территории Украины уже ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.