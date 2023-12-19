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Шойгу: ВС России создали более 7 тысяч км минных полей глубиной до 600 м

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Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал, что российские войска создали на линии боевого соприкосновения более 7 тыс. км минных полей глубиной до 600 м. 
Шойгу: ВС России создали более 7 тысяч км минных полей глубиной до 600 м
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны.

По словам Шойгу, создано 1,5 млн противотанковых заграждений «Пирамида», 2 тыс. км противотанковых рвов, 12 тыс. сборных железобетонных сооружений.

Также построено 3 тыс. взводных опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что на территории Украины уже ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость.

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